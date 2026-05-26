اختتامیه همایش سراسری شعر دفاع مقدس و جشنواره جایزه ادبی یوسف، امروز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه بیستوهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت و چهاردهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف استان تهران با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مسئولان حوزه ادبیات پایداری امروز سه شنبه ۵ خرداد از ساعت ۹ صبح آغاز میشود.
این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و ترویج ادبیات دفاع مقدس، در تالار مهران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد و در آن از برگزیدگان بخشهای مختلف این دو رویداد ادبی تجلیل می شود.
همایش سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، از مهمترین رویدادهای ادبی کشور در حوزه شعر پایداری است که با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت، حماسه و آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار میشود. همچنین جشنواره جایزه ادبی یوسف نیز با تمرکز بر داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای ادبی کشور فراهم کرده است.
این مراسم به همت سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان تهران و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.