ساعات صبح امروز جوی آرام حاکم خواهد بود و در بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی برروی دریا مورد انتظار است.

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان پنجم خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارسشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: دریا در صبح آرام و در بعدازظهر در تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناور‌های سبک برای تردد دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی با کمی تغییرات، تا پایان هفته جاری مورد انتظار است.

سی سی پور افزود: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در پاره‌ای نقاط استان پیش بینی می‌شود.

