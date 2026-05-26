ساعات صبح امروز جوی آرام حاکم خواهد بود و در بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی برروی دریا مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارسشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش بادهای جنوب غربی برروی دریا پیش بینی میشود.
مرضیه سی سی پور افزود: دریا در صبح آرام و در بعدازظهر در تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناورهای سبک برای تردد دریایی مساعد پیش بینی میشود.
وی گفت: این شرایط جوی و دریایی با کمی تغییرات، تا پایان هفته جاری مورد انتظار است.
سی سی پور افزود: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در پارهای نقاط استان پیش بینی میشود.
