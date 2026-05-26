به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، به مناسبت هفته سلامت، جوانی جمعیت، سالروز آزاد سازی خرمشهر و اعیاد قربان تا غدیر، مراسم با نشاط پیاده روی خانوادگی با حضور گسترده مردم و‌ مسئولان محلی در شهر غلامان برگزار شد.

ایجاد نشاط و شادابی، ایجاد انگیزه جذب به ورزش و ترویج فرهنگ غنی ورزش در بین خانواده ها از اهداف برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی بود که در راستای اجرای طرح ملی ورزش برگزار شد.

اهمیت سلامتی، توجه به جوانی جمعیت، مقاومت در برابر استکبار با الگو گرفتن از مقاومت مردم خرمشهر و شکرگزاری نعمت داشتن رهبری، از مواردی بود که سخنرانان بر آن تأکید کردند.

در این مراسم به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایای ارزنده ای چون دوچرخه، کارت هدیه و بسته ورزشی، اعطا شد.