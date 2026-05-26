منابع خبری صهیونیستی از انتقال «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم به بیمارستانی در قدس اشغالی خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو شامگاه دوشنبه به یک مرکز درمانی در قدس اشغالی منتقل شده و تحت درمان دندانپزشکی قرار گرفته است؛ موضوعی که در ادامه گمانهزنیها درباره وضعیت جسمانی او مطرح میشود.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که رسانههای عبریزبان از انتقال نتانیاهو به بیمارستان خبر داده بودند.
به گزارش روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی، وضعیت جسمانی نخستوزیر ۷۶ ساله رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده است؛ بهویژه پس از آنکه او ماه گذشته فاش کرد تحت پرتودرمانی برای درمان یک تومور بدخیم در پروستات قرار گرفته، اما جزئیات این موضوع را پیشتر رسانهای نکرده بود.
نتانیاهو پیشتر نیز در ژوئیه ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲)تحت عمل کاشت ضربانساز قلب قرار گرفته بود. او همچنین در مارس ۲۰۲۴ عمل جراحی فتق انجام داده و در دسامبر ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) نیز تحت عمل جراحی برداشتن پروستات قرار گرفته بود.