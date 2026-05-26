به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری از شهادت دو فلسطینی، از جمله یک کودک، و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

در این حمله چادر‌های آوارگان هدف قرار گرفت. به گفته منابع پزشکی، یکی از شهدا دختری ۶ ساله و دیگری زن ۳۱ ساله است. بیشتر مجروحان هم زنان و کودکان هستند. حال برخی از زخمی‌ها وخیم گزارش شده‌است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت نوار غزه، نقض مداوم توافق آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده، منجر به شهادت ۹۰۴ فلسطینی و زخمی شدن ۲۷۱۳ نفر دیگر شده است.

این توافق دو سال پس از جنگی که توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، به دست آمد. جنگی که بر اساس برآوردهای سازمان ملل، علاوه بر تخریب گسترده ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی، منجر به شادت بیش از ۷۲ هزار فلسطینی و بیش از ۱۷۲ هزار زخمی شده است.