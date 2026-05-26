اعتراضها به شرایط بازداشت مهاجران در شهر نیوآرکِ نیوجرسی، با دخالت نیروهای فدرال به درگیری کشیده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معترضان با تشکیل زنجیره انسانی در مقابل مرکز «دیلینی هال» وابسته به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا مسیر خودروهای دولتی را بستند. در ادامه، ماموران مسلح و نقابدار با تجمعکنندگان درگیر و شماری بازداشت شدند.
رسانههای آمریکایی میگویند اندی کیم، سناتور دموکرات نیوجرسی، هم در جریان این تجمعات هدف اسپری فلفل قرار گرفته است.
اعتراضها پس از گزارش اعتصاب غذای بیش از ۳۰۰ مهاجر بازداشتی شدت گرفت. کیم و میکی شریل، فرماندار نیوجرسی، با انتقاد از شرایط این مرکز بررسی فوری و تعطیلی آن را خواستار شدهاند.
گروههای حقوق بشری و فعالان امور مهاجرت همچنان از وضع این مرکز انتقاد میکنند. اتحادیه آزادیهای مدنی نیوجرسی پیشتر اعلام کرده بود شرایط موجود در «دیلینی هال» برای بازداشتشدگان و خانوادههای آنها «خطرناک» است.