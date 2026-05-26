در حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی و شرقی لبنان ۱۷ نفر شهید و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی دوشنبه شب با حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده، اردوگاه پناهندگان رشیدیه، منطقه معشوق و شهرک‌های برج شمالی، صدیقین، سلطانیه، غندوریه، حوش و رشکنانیه را هدف قرار داد.

همچنین مجموعه‌ای از حملات هوایی شهر نبطیه و مناطق اطراف آن از جمله میفدون، حبوش، عربصالیم، تول، حاروف، قعقعیة الجسر و دویر را هدف قرار داد.

منابع محلی گزارش دادند که در این حملات ۲ زن هنگام هدف قرار گرفتن منزلشان به شهادت رسیدند.

حملات وحشیانه دوشنبه شب رژیم صهیونیستی به دره بقاع غربی در شرق لبنان گسترش یافت و طی آنها، شهرک مشغره در معرض هشت حمله هوایی متوالی و محله‌های مسکونی هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این حملات نیز پنج نفر شهید و ۱۱ نفر دیگر از جمله کودکان زخمی شدند.

حملات هوایی دشمن صهیونیستی همچنین شهرک‌های یاطر، زبقین، ریحان، سجد و لویزه در جنوب لبنان را هدف قرار داد و مناطق اطراف شوکین، جبشیت و شحور مورد حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

این حملات، همزمان با پرواز‌های فشرده هواپیما‌های شناسایی و جنگی دشمن صهیونیستی بر فراز چندین منطقه از جمله بیروت و حومه جنوبی آن، سواحل لبنان و شهر بعلبک بود.

منابع محلی گزارش دادند که هواپیما‌های جنگی رژیم اسرائیل چندین بار دیوار صوتی را بر فراز جبل لبنان و بیروت پایتخت این کشور شکستند و باعث وحشت میان ساکنان و مهاجرت گسترده آنان از حومه جنوبی بیروت شدند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس به سه هزار و ۱۸۵ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۹ هزار و ۶۳۳ نفر افزایش یافته است.