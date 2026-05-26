به مناسبت روز چهارم خرداد، یک واحد تولید پلاستیک کشاورزی در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با ۴ خرداد روز مقاومت و پایداری دزفول شرکت آنیل پلاست تولیدکننده پلاستیک کشاورزی با حضور عزیز مرداس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، منصور قمر دستیار استاندار خوزستان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع و برخی از مسؤولان شهری افتتاح شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول گفت: این واحد تولیدی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲ نفر را فراهم کرده است.

عزیز مرداس ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه واحد‌های تولیدی، نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان دارد و راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی علاوه بر تقویت بخش تولید، می‌تواند به توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی و افزایش ظرفیت اقتصادی دزفول کمک کند.