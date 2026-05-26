با حضور استاندار خوزستان، یک واحد خوراک دام ۱۵ هزار تنی در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با روز مقاومت و پایداری و روز دزفول، یک واحد تولید خوراک دام ۱۵ هزار تنی با حضور سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان به بهرهبرداری رسید.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول گفت: این واحد تولیدی با عنوان انواع خوراک دام بر پایه علوفه در زیربخش صنایع کشاورزی، تبدیلی و تکمیلی، با حجم عملیات ۱۵ هزار تن و با صرف یکهزار میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر سیاهمنصور افتتاح شد.
عزیز مرداس با اشاره به اینکع با راهاندازی این واحد، زمینه اشتغال ۱۰ نفر بهصورت مستقیم و ۲۰ نفر بهصورت غیرمستقیم فراهم شده است، ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، حمایت از تولید و اشتغالزایی در شهرستان دارد.
وی ادامه داد: دزفول با ظرفیتهای گسترده کشاورزی، استعداد تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم صنایع وابسته به کشاورزی را دارد و حمایت از سرمایهگذاران در این حوزه با جدیت دنبال میشود.