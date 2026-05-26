رسانه‌های عراقی از حمله پهپادی و موشکی به مقر گروهک‌های کُرد معارض در شمال عراق خبر می‌دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های عراقی اعلام کردند مقر‌های گروهک‌های کُرد ضدایرانی در اربیل عراق هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است

به گفتۀ این رسانه‌ها، اردوگاه دارشکران در اربیل هدف حمله بوده، که در این حملات دو تروریست کشته و هشت نفر دیگر زخمی شده‌اند

حملات پهپادی و موشکی به مقر گروه‌های کُرد ضد ایرانی تقریبا هر شب انجام می‌شود. شب‌های گذشته نیز مقر گروهک‌هایی، چون پژاک و کومله در استان‌های اربیل و سلیمانیه مورد حمله قرار گرفته بود

.