رسانههای عراقی از حمله پهپادی و موشکی به مقر گروهکهای کُرد معارض در شمال عراق خبر میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای عراقی اعلام کردند مقرهای گروهکهای کُرد ضدایرانی در اربیل عراق هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است
به گفتۀ این رسانهها، اردوگاه دارشکران در اربیل هدف حمله بوده، که در این حملات دو تروریست کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدهاند
حملات پهپادی و موشکی به مقر گروههای کُرد ضد ایرانی تقریبا هر شب انجام میشود. شبهای گذشته نیز مقر گروهکهایی، چون پژاک و کومله در استانهای اربیل و سلیمانیه مورد حمله قرار گرفته بود
