به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی افزود: این پویش هدف تقویت پیوند‌های اجتماعی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی و با شعار هر هم‌وطن، سفیر مهرِ هلال آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در این پویش تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل خیرین حقیقی، حقوقی و شبکه‌ی گسترده‌ی خانه‌های هلال، خدمتی متفاوت و مبتنی بر مهر و مهربانی ارائه دهیم، ادامه داد: حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد به‌ویژه خانواده‌های متأثر از شرایط جنگی و بحران‌های اخیر از جمله اهداف اصلی برگزاری این پویش است.

دکتر عبودی مزرعی در پایان، از تمامی خیرین، صاحبان صنایع و شهروندان دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش و ایفای نقش به عنوان «سفیران مهر»، در این مسیر پربرکت همراه شوند و در ساختن آینده‌ای امن‌تر و مهربان‌تر برای هم‌وطنان خود سهیم گردند.