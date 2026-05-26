رئیس اورژانس آذربایجان غربی با اشاره به افزایش حوادث ناشی از صاعقه در استان گفت: از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، ۹ مورد صاعقه‌زدگی ثبت شده که به فوت ۴ نفر و مصدومیت ۵ نفر انجامیده است.

۴ فوتی و ۵ مصدوم بر اثر صاعقه‌زدگی در آذربایجان غربی طی دو ماه

۴ فوتی و ۵ مصدوم بر اثر صاعقه‌زدگی در آذربایجان غربی طی دو ماه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده افزود: طبق آمار ثبت‌شده در مرکز اورژانس، در بازه زمانی دو ماه نخست امسال، ۹ حادثه صاعقه‌زدگی در سطح استان رخ داده است.

وی اضافه کرد: در این حوادث، ۵ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند و ۴ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته توضیح داد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تنها ۴ مورد صاعقه‌زدگی گزارش شده بود که نتیجه آن ۳ مصدوم و یک فوتی بود.

رضازاده با ابراز نگرانی از روند افزایشی این حوادث گفت: در ۶۰ روز ابتدایی سال جاری، شمار جان‌باختگان ناشی از صاعقه با کل آمار فوتی‌های سال گذشته برابر شده و میزان مرگ‌ومیر این حوادث نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی این آمار را زنگ خطری جدی برای شهروندان به‌ویژه کشاورزان، دامداران و کوهنوردان دانست و تأکید کرد: اورژانس استان در آماده‌باش کامل قرار دارد، اما در حوادث صاعقه، پیشگیری اهمیت بسیار بیشتری از درمان دارد.

رضازاده همچنین هشدار داد: هنگام وقوع رعد و برق، هیچ فضای بازی ایمن نیست و پناه گرفتن زیر درختان تک‌افتاده، حضور در ارتفاعات یا نزدیک شدن به تجهیزات فلزی کشاورزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی در پایان توصیه کرد: در صورت وقوع حادثه، باید فوراً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته شود و اگر فرد دچار ایست قلبی شده باشد، تا رسیدن نیروهای امدادی، عملیات احیای قلبی‌ریوی با راهنمایی کارشناسان مرکز پیام آغاز شود.