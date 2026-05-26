همزمان با تهدید نتانیاهو نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی به تشدید حملات علیه لبنان منابع خبری از بمباران مناطقی با بمبهای فسفری خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گزارشها حاکی است در این حملات ۵ نفر به شهادت رسیدند و چند شهر و منطقه از جمله قانا و النبطیه، الشرقیه، الشهابیه، البازوریه با بمبهای فسفری هدف قرار گرفتند. در جلیله بر اثر بمباران، بسیاری از باغهای مرکبات و زمینهای کشاورزی در آتش سوخت.
همزمان ضربات مهلک حملات پهپادی حزب الله علیه مواضع دشمن، نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه از صدور دستور برای تشدید حملات به لبنان خبر داد.
در ادامه ارتش رژیم صهیونیستی نیز بامداد سهشنبه محدودیتهای تجمع اشغالگران در مناطق نزدیک مرز با لبنان را تشدید کرد.
پیش از این نیز رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه امنیتی تصویب حمله به بیروت در واکنش به عملیاتهای پهپادی حزبالله شده را خواستار شده بود.
با وجود آتشبس میان رژیم صهیونیستی و لبنان که حدود ۴۰ روز پیش با میانجیگری آمریکا اجرا شد، ارتش این رژیم همچنان با نقض توافق به کشتار، حملات روزانه و تخریب خانهها در جنوب لبنان ادامه میدهد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، از اسفند سال گذشته تاکنون بیش از ۳ هزار و صد نفر بر اثر حملات اشغالگران صهیونیست به شهادت رسیدهاند.