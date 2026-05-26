مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی اعلام کرد که امسال ۷۵۰ نفر از زائران این استان در قالب هفت کاروان برای انجام مناسک حج تمتع به عربستان اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال ۷۵۰ نفر از زائران این استان برای انجام مناسک حج تمتع به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

شاهین مطیع حق‌شناس اظهار کرد: از مجموع این زائران، ۳۸۳ نفر زن و ۳۶۷ نفر مرد هستند که در اردیبهشت‌ماه سال جاری عازم مکه مکرمه شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۵۰۰ نفر از اهل سنت و ۲۵۰ نفر از شیعیان هستند که در قالب هفت کاروان ۱۲۵ نفره به حج تمتع اعزام شده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی با اشاره به تأخیر در اعزام یکی از کاروان‌ها گفت: به‌دلیل شرایط جنگی، اعزام آخرین کاروان با یک روز تأخیر انجام شد.

حق‌شناس درباره زمان بازگشت حجاج نیز گفت: هنوز زمان بازگشت زائران آذربایجان‌غربی مشخص نشده است.

سال گذشته نیز ۲ هزار و ۲۰۲ نفر از زائران آذربایجان‌غربی به حج تمتع و ۶ هزار و ۷۲۱ نفر به حج عمره مفرده اعزام شده بودند.