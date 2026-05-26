یک منبع آگاه پاکستانی از مخالفت اسلام آباد با دعوت رئیس دولت تروریست آمریکا برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و پیوستن به توافق سازش (ابراهیم) خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گفته این منبع، اسلام‌آباد، این اقدام واشنگتن را تلاشی برای سوءاستفاده از دیپلماسی «آتش‌بس با ایران» و اعمال فشار در پرونده‌های غیرمرتبط می‌داند.

عربستان هم درخواست ترامپ برای عادی سازی روابط فوری و بدون قید و شرط با رژیم صهیونیستی را رد کرده است.

یکی از مسئولان سعودی به شبکه سی‌ان‌ان آمریکا گفته است: هیچ عادی سازی روابط با اسرائیل بدون مسیر بی‌بازگشت «تشکیل کشور فلسطین» وجود نخواهد داشت.

این اظهارنظر در واکنش به اظهارات صریح رئیس جمهور آمریکا درباره ضرورت عادی سازی روابط بین چند کشور عربی و اسلامی با رژیم تل‌آویو در ازای توقف جنگ در منطقه است.

ترامپ در مطلبی نوشت: از رهبران کشور‌هایی که در گفت‌و‌گو‌های شنبه حضور داشتند، خواستم توافق‌های ابراهیم را امضا کنند.

رئیس جمهور آمریکا، شنبه هفته جاری با سران کشور‌های عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، قطر، بحرین، اردن، مصر و امارات تلفنی درباره شرایط منطقه و ادامه آتش بس و توقف جنگ به عنوان خواست ایران در مقابل بازگشایی تنگه هرمز تحت شرایط تهران، رایزنی کرده است.

امارات به همراه بحرین و مغرب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، این توافق را که عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن رژیم تل‌آویو است، امضا کرد و سفارت طرفین افتتاح شد.

با این حال، برخی کشور‌ها مانند عربستان سعودی هرگونه عادی سازی روابط را به تشکیل کشور فلسطین بر اساس راهکار دو دولتی به پایتختی قدس شرقی مشروط می‌دانند.

در همین حال لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب آمریکایی تهدید کرد که اگر عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به طرح موسوم به توافق ابراهیمی (سازش با رژیم صهیونیستی) نپیوندند، با پیامد شدیدی مواجه خواهند شد.