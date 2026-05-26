

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای عزیزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح بدعهدی آمریکایی ها در مذاکرات گذشته گفت: حتما جمهوری اسلامی ایران با اصل عدم اعتماد با آمریکایی‌ها هم برخورد کرده و هم برخورد خواهد کرد و ما به عنوان مجلس اصرار داریم که نگاه به آمریکایی‌ها نگاه عدم اعتماد باشد.

متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: سلام خوش آمدید؟

عزیزی: بسم‌الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیزم در سراسر ایران اسلامی و سپاسگزار تلاش‌های شما و همکارانتان هستم و اجازه بدهید پیشاپیش عید سعید قربان را هم تبریک عرض کنیم به همه مردم عزیزم و امیدوارم که انسان همه ما در مسیر اندیشه‌های نبوی حاضر و ثابت قدم باشیم.

سوال: اگر بخواهیم از اخبار شروع بکنیم خبر‌هایی از رصد هوا گرد‌های دشمن همچنان در مرز‌های ایران امروز آن شنیده شد و دیروز هم درگیری اتفاق افتاد که دو پهپاد مورد اصابت قرار گرفت همچنان درگیریم آقای دکتر درسته؟

عزیزی: خوب آنچه شما بهش اشاره کردید کاملاً درست است در طول روز گذشته و امروز حتی یک شاهد حضور پهپاد‌های دشمنان ملت ایران بودیم دیروز برخورد قاطعی صورت گرفت و اتفاقاً امروز هم من جلسه‌ای را داشتم با برادر خوب و عزیز و متعهدم سردار عبداللهی همین‌جا اشاره بکنم ضمن سپاس از تلاش‌های مجاهدانه برادران خوبم در قرارگاه همون زمانی هم که ما اتفاقاً با هم جلسه داشتیم و برادران عزیز ما وارد جلسه شدند که الان گزارش پهپاد داریم که آقای سردار عبداللهی خیلی قاطع و قوی و به‌موقع گفتند که دستور دادند که مورد برخورد قرار بگیرد هم خواستم بگویم که این خبر درست است هم از اوج آمادگی و قدرت نمایی نیرو‌های مسلح بگویم که مردم عزیزمان مطمئن باشند که هر نوع رفتاری که خلاف امنیت ملی و منافع ملی باشد با پاسخ قاطع و کوبنده و پشیمان‌کننده نیرو‌های مسلح رو‌به‌رو می‌شود هم دیروز هم امروز شاهد این برخورد‌ها بازدارنده بودیم و بدون شک دشمنان ملت ایران اگر بخواهند دست از پا خطا بکنند هر اقدامی خلاف امنیت ملی انجام بدهند نیرو‌های مسلح ما که در اوج آمادگی در اوج آمادگی امروز با سردار عبداللهی یک نشستی داشتیم درباره موضوعات مختلف یک بخش از جلسه راجع به آمادگی‌های نیرو‌های مسلح که برداشتم این بود که سرشار از توان آمادگی و بازدارندگی و مطمئن باشند ملت بزرگ ایران که همچون گذشته همین نبرد چهل روزه نبرد دوازده روزه نیرو‌های مسلح ما هر اقدامی را در هر نقطه‌ای حالا چه در حوزه جغرافیایی ما و اگر نا امنی‌ها خارج از منطقه هم باشد قطعاً جزو اقداماتی است که ارائه مسلح ما اراده کردند با توان بالا و آمادگی حداکثری مورد برخورد قرار بدهند.

سوال: یک موضوعی که طبیعتاً خیلی ذهن مردم را درگیر کرده بحث توافق است اخبار مختلفی شنیده می‌شود بعضی روز‌ها صحبت از این است که خیلی به توافق داریم نزدیک می‌شویم یه چند تا مورد بیشتر نمانده چند تا بند هست که تفاوق تمام می‌شود دوباره خبر می‌آید که نه خیلی داریم فاصله می‌گیریم و به تعبیر سخن‌گوی وزارت خارجه توافق خیلی دور خیلی نزدیک است و خیلی نمی‌شود راجع بهش گفت اتفاق می‌افتد یا نه سؤال خیلی از مردم است که ما در این بحث مذاکرات و توافق کجای ماجرا هستیم الان با آمریکایی‌ها آیا در آستانه یک توافقیم یا در آستانه فروپاشی یک توافقیم؟

عزیزی: خوب اجازه بدهید حالا، چون درباره موضوع توافق، مذاکره این روز‌ها از شما سؤال زیاد بپرسند شما هم به هرحال حتماً می‌خواهید جواب‌هایی را از مسئولان داشته باشید به چند نکته اشاره بکنم نکته اول اینکه حتماً مسئولان تیم مذاکره‌کننده ما به ویژه سخن‌گوی کمیسیون به نظر می‌آید باید دعوت بشود بیاید آنچه فکر می‌کنید لازم است از زبان سخن‌گوی این تیم شما بشنوید و البته من می‌خواهم یک مختصری از آن چه در این مدت به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاهد بودم و روند و فرآیند را و اقداماتی که انجام شده و متونی که رد و بدل شده را توضیحاتی بدهم این به جهت وظیفه‌ای است که به عنوان نماینده مردم و کمیسیون تخصصی این موضوع داریم به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین قطعاً هم بیان اقدامات و عملکرد دولت وظیفه ماست هم مطالبه مردم و انعکاس این خواسته‌ها به مسئولین اینها جزو وظایف هم نمایندگی و هم مجلس و به ویژه کمیسیون‌های تخصصی است اولین نکته در رابطه با موضوع توافق این است که تقریباً فکر می‌کنم شاید حالا اگر زمان را خیلی دقیق نخواهیم رویش متمرکز بشویم هفته دوم، اوایل هفته دوم جنگ بود که آمریکایی‌ها از طریق همین جناب آقای عاصم منیر یک پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند من شاهد بودم همان روز‌های اول که آمریکایی‌ها تقاضا داشتند اینجا می‌خواهم روی این تاکید بکنم تقاضای آتش بس و تقاضای مذاکره و حتی همان پانزده بندی هم معروف از سوی آمریکایی‌ها به ایران بود اینجا یک نکته بسیار مهم خود این تقاضا دارد و اون اینکه آمریکایی‌ها مجبور شدند جنگی را که می‌خواستند سه روزه تمام کنند با هدف تسلیم، تجزیه، براندازی بیایند وارد یک میدانی به نام آتش بس و پیشنهادهایی به منظور توافق و مذاکره بدهند این معنایش این است که اراده ملت ایران بر دشمن تحمیل شد. خود این تقاضا دارد، آن هم این که آمریکایی‌ها مجبورشدند جنگی را که می‌خواستند سه روزه تمام کنند، با هدف تسلیم، تجزیه، براندازی، بیایند وارد یک میدانی به نام آتش بس و پیشنهاداتی به منظور توافق و مذاکره بدهند. این معناش این است که اراده ملت ایران بر دشمن تحمیل شد، این معناش این است که ما پیروز قطعی این میدان نبرد نظامی بودیم و این معنا و مفهومش این است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها نگذاشت که ذره‌ای آن خواست دشمن محقق شود بلکه ورق و قاعده بازی را در این میدان نبرد برگرداند و به شکلی که آمریکایی‌ها خودشان به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند این نبرد را ادامه دهند، قادر نیستند، از این باتلاق نمی‌توانند به این شکل خارج شوند، تقاضا‌هایی داشتند، آن ۱۵ بندی معروف است باز هم از سر کبر و غرور و رفتار‌های متکبرانه آن ۱۵ بند خودش خیلی ماجرا دارد که چی خواستند و چی می‌گفتند. از این جا یک بابی باز شد که پاسخی داده شود، پاسخی داده نشده، جمهوری اسلامی به این جمع بندی رسید که پاسخ دهد، اما مبنای این پاسخ را پیشنهادهای خودش قرار دهد نه آن آمریکایی در آن ۱۵ بندی ارائه کرده بودند، در این مدت تعداد زیادی متن رد و بدل شد، زیاد شنیدید، چیزی نیست که در این وقت محدود به آن اشاره کنم و این متن‌های زیاد نهایتا رسید به این ۱۴ بندی که امروز مورد مورد گفتگوست.

سوال: ۱۴ بندی پیشنهادی ایران؟

عزیزی: ۱۴ بندی که هم جمهوری اسلامی ایران این را ارائه کرده و هم در این مرحله روی این رفت و آمد می‌شود.

البته من این جا یک نکته تاکید کنم حتما جمهوری اسلامی ایران با اصل عدم اعتماد با آمریکایی‌ها هم برخورد کرده و هم برخورد خواهد کرد و ما به عنوان مجلس اصرار داریم که نگاه به آمریکایی‌ها نگاه عدم اعتماد باشد، البته سوابقشان نشان می‌دهد، این چیزی نیست که در این برنامه تاکید کنیم.توافق نداشتیم که آمریکایی‌ها آن را نادیده گرفتند، مگر قبل از جنگ رمضان نرفتیم به سمت مرحله‌ای که قرار شد دیگر بحث‌های فنی کنیم. توافقات به سمتی رفت که گروه‌های فنی قرار شد با همدیگر بشینند و روی متن و موضوعات از نظر فنی بحث کنند.ولی رسید به جنگ، مگر در جنگ ۱۲ روزه ما ۵ دور مذاکره نکردیم، ولی آن روز‌هایی که دیگر بر این باور بودیم که به مراحل نهایی می‌رسیم، آمریکایی‌ها جنگ را در آن مقطع هم شروع کردند.الان هم ما معتقد هستیم که باید با تاکید بر اصل عدم اعتماد به آمریکایی‌ها برخورد کنیم.این موضوع را مدنظر داشته باشیم، این متن‌هایی که رد و بدل شد، هیئت‌هایی رفتند، هیئت‌هایی آمدند، گفت‌و‌گو‌هایی انجام شد آنچه که امروز مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن را بررسی کرده، حکایت از دو موضوع اساسی دارد، یک اقدامات اعتمادسازی است که باید آمریکایی‌ها در مرحله اول انجام دهند.

سوال: چیست آن‌ها؟

عزیزی: اشاره می‌کنم تا این اقدامات ۵ گانه اعتمادساز صورت نگیرد، ملت بزرگ و رشید ایران و مسئولین، همه کسانی که متولی هستند، مجلس شورای اسلامی، ما به عنوان به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع این اقدامات را محسوس نبینیم و به جمع بندی که این اقدامات اعتمادسازی است چیزی به عنوان مذاکره معنی ندارد.

سوال: این ۵ تا را خیلی سریع بفرمایید؟

عزیزی: یک خاتمه جنگ، آمریکایی‌ها اثبات کنند که مصمم هستند به پایان جنگ و خاتمه جنگ در همه جبهه، به ویژه در همین متن نهایی گفته شده لبنان، متحدین به ویژه لبنان، یعنی آمریکایی‌ها باید ثابت کنند آیا می‌توانند این رژیم جعلی وحشی را کنترل کنند یا خیر. یا ادعا می‌کنند، اگر می‌توانند کنترل کنند باید در مقام عمل نشان دهند، خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها و احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تضمین عدم تکرار، این هم از جمله موضوعاتی است که در همین بند مورد تاکیدست و مورد اصرارست و در مقام اثبات باید آمریکایی‌ها این را به ملت ایران به مسئولین ما و همه اثبات کنند. عیان باشد، نمی‌تواند این را وعده دهد، وقتی می‌گوییم این یادداشت تفاهم، امضا شود باید اولین بند آن این جنگ متوقف شود یعنی ما باید شاهد باشیم که در سرزمین‌ها اشغالی علیه ملت مظلوم و مسلمان لبنان اقدامی صورت نمی‌گیرد.در جبهه‌های ایران اسلامی هیچ گونه تحرک، نقض آتش بس و رفتاری خلاف امنیت جمهوری اسلامی ایران نباید صورت بگیرد.از جمله اقدامات اعتمادساز که در این مرحله جمهوری اسلامی اصرار دارد و لازمست تشکر کنم از تدابیر حکمیانه‌ای که حاکم است در بالاترین سطح نظام این که باید این دزدی دریایی، این اقدام ضد آتش بس که مغایرست با همین مراحل اولیه، محاصره باید برداشته شود.جمهوری اسلامی ایران باید شاهد باشد آمریکایی‌ها باید از مناطق پیرامونی و این دزدی دریایی است که یک اقدام خلاف همین آتش بس است.

سوال: این بند دوم است؟

عزیزی: این بند دوم است، این ۵ گانه اعتمادسازی را می‌گویم، این ۱۴ بند، باید این ۵ گانه، اعتماد ما باید روی این موضوعات قطعی محقق شود.

محاصره باید برداشته شود، حق ندارند، اجازه ندارند، اصلا این جزء حقوق طبیعی این ملت هاست که در این آب‌های آزاد، آمریکایی این جا چکاره هستند، چه نقشی دارند، این موضوع هم به عنوان یک، بخش سوم اعمال ترتیبات ایرانی است بر تنگه هرمز، اولا از مردم عزیز بسیار سپاسگذارم و خواهش می‌کنم روی این خواسته همیشه هر موقع مطالبه کنید، جا دارد، تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران از طریق قدرت نظامی، قدرت ژئوپلیتیک و قدرت مردم به این پیروزی ارزشمند رسیده، یعنی یک پایه اساسی این پیروزی‌های ملت بزرگ و شگفتی ساز ما، ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز، این را هرگز به مذاکره نمی‌بریم، آن چه الان بناست، این است که چنانکه محاصره آمریکایی‌ها، برداشته شد، با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران، منظور می‌کند، تردد از تنگه هرمز آن هم غیرنظامی، غیر متخاصم صورت بگیرد، چون باز شدن تنگه، برگشتن تنگه به روال قبل به آن معنا نیست، اصلا تاکید ماست، علت ماست و اراده مسئولان.

سوال: به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران به تنگه است؟

عزیزی: ما نیاز به رسمیت شناختن هم نداشتیم، آب‌های سرزمینی و حقوق حقه ماست، از آن بحث‌هایی است که باید در این مراحل اولیه ۵ بند اعتمادساز خودش نشان دهد.نکته بعدی تعلیق تحریم‌های نفتی است، باید این تحریم‌ها در طول این مدت زمانی که ما پیش بینی کردیم، سی روز و شصت روز باید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه تحریم‌های نفتی برداشته شود و این باید خودش را نشان دهد.در موضوع بیمه، تراکنش‌ها، انتقال نفت و همه بحث‌هایی که در این بخش است.این هم از جمله موضوعاتی است که باید جمهوری اسلامی در این مرحله کامل ببیند و حس کند، هیچ گونه مزاحمتی نیست، می‌توانند از عهده اش بربیایند آمریکایی‌ها، پنجمین اقدام اعتمادساز منابع بلوکه شده است.آمریکایی‌ها باید این منابع بلوکه شده را برگردانند، حق ندارند دارایی‌های ایران را مسدود کنند، این ۵ اقدام اعتمادسازی است که اگر صورت بگیرد و آمریکایی‌ها و شرکایشان برسند به این نتیجه که خیلی بعید است آمریکایی‌ها، بدعهدند، نقض پیمان زیاد می‌کنند.در همان بند اولی که می‌گوییم جنگ در تمام جبهه ها، باید بتوانند رژیم صهیونیستی را کنترل کنند، البته اگر آن‌ها نتوانند ما حتما آن را به سرجای خودش می‌نشانیم.

سوال: جمهوری اسلامی ایران معتقدست این ۵ تا یا باهم یا توافق بی توافق؟

عزیزی: این ۵ بند اگر اقدامی روی آن انجام نشود توافق اصلا هیچ.

سوال: پس از این توافق روی این ۵ بند بعد وارد مذاکره می‌شوید؟

عزیزی: در بازه زمانی پیش بینی شده سی روزه و شصت روزه وارد جزئیات دیگر می‌شویم، تحریم‌ها و موضوعات دیگر وارد می‌شویم.

سوال: الان روی این ۵ تا الان صحبت می‌شود که گفته می‌شود به توافق نزدیک یا از آن دور شدیم، چالش‌ها بیشتر روی کدام بحث است؟

عزیزی: الان خاتمه جنگ، در لبنان داریم می‌بینیم که رژیم صهیونیستی خلاف آن چه آمریکایی‌ها تعهد کردند.

سوال: یکی از دلایلی که از توافق دور می‌شویم این است که رژیم دارد اقدامی است که انجام می‌دهد؟

عزیزی: بله دوم منابع بلوکه شده مان، البته هیئتی به سرپرستی آقای قالیباف رئیس مجلس، آقای عراقچی و آقای همتی رفتند، برگردند حتما گزارشی را خودشان خواهند داد و آن چه که ما دریافت می‌کنیم، حتما بخشی که لازم باشد و لازم ببینید منعکس می‌کنید، الان منابع بلوکه شده این موضوع مهمی است که چه می‌کنند.

سوال: گفته شد این سفر قطر سفر مثبتی مطرح شد؟

عزیزی: امیدواریم.

سوال: آمریکایی‌ها حاضر نیستند پول‌های بلوکه شده ما را آزاد کنند؟

عزیزی: تا الان اقدام موثری انجام ندادند، حتی در مقطعی که هیئت مذاکره کننده ما به اسلام آباد رفت یکی از شروط هم همین بود که قرار بود این منابع بلوکه شده که بخشی آزاد شود.

سوال: حرف جمهوری اسلامی این است که این پول آزاد و بیاد در حساب و آن معنای محقق شدن دارد؟

عزیزی: این بخشی از تعهدات است، بلاخره این منابع بلوکه شده باید بیاید و تحریم‌ها باید در طول این مدت زمانی مطرح است این‌ها بر مقام عمل موضوع مخصوصا نفت، خودش را نشان دهد و بحث دیگری که تاکیدست ترتیبات تنگه هرمزست که تحت هر شرایطی تحت کنترل جمهوری اسلامی است و به هیچ وجه جمهوری اسلامی این را وارد بحث مذاکرات نمی‌کند، اما دراین مرحله پذیرفتیم که محاصره را بردارند، ترتیبات جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز با همان چارچوبی که از قبل مطرح شده بود، ادامه پیدا کند.

سوال: آمریکایی‌ها خواهند پذیرفت؟

عزیزی: آمریکایی‌ها باید در میدان جنگ از خودشان توانی را ارائه دهند که جنگ ۴۰ روزه اثبات کرد آمریکایی‌ها قادر به ادامه جنگ نیستند، این بخش اول، می‌دانند این جا با یک ملت رشید، بزرگ و شجاعی روبه رو هستند.

سوال: آمریکایی انتخابی بین بد و بدتر دارند؟

عزیزی: سخت و سخت‌تر دارند.

سوال: سخت‌تر این است که بپذیرند؟

عزیزی: سخت‌تر این است که به اراده ملت ایران تن دهند در همه جهات، همه خواسته‌های ملت ایران، چه در موضوعاتی که دراین مسیر گفتگوهاست، چه در سایر بخش ها، آمریکایی‌ها راهی ندارند، به جز این که تن بدهند به خواسته‌های عظیم الشان ایران.یا در مقام جنگ بخواهند وارد شوند که بخت خودشان را آزمایش کردند، اگر درس عبرت نگرفته باشند معلوم است قوه عاقله‌ای ندارند، طبیعتا در این بخش امیدواریم نخواهند آن شانس ناداشته خودشان را دوباره امتحان کنند.در اوج آمادگی آن لحظه‌ای که یکی از عزیزان ما آمد وارد جلسه ما شد، به سردار عبداللهی گفت الان یک پهباد همین الان، تاکید کنیم همین الان برخورد کنند، بزنند، دیروز شنیدید، این نشان دهنده این است که ما در اوج آمادگی، در تجهیزات، در آماده سازی بخش‌های مختلف امروز نیرو‌های مسلح ما دارند با توان بالا خودشان را آماده می‌کنند.امیدواریم آمریکایی‌ها وارد این میدان نشوند.

سوال: با توجه به اطلاعاتی که در دسترس دارید، مذاکرات و جلساتی که می‌بینید، اگر به قاعده همان تحلیل آقای بقائی که گفتند که خیلی دور و خیلی نزدیک که وام گرفته از فیلم آقای میرکریمی است که خوش سلیقگی کردند در این انتخاب، شما فکر می‌کنید الان خیلی دوریم یا خیلی نزدیک؟

عزیزی: من فکر می‌کنم ما در این شرایطی که داریم بعیدست که آمریکایی‌ها خلاصه وارد یک توافقی بشوند که این خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران را بند اول را.

سوال: بعید می‌دانید که بپذیرند؟

عزیزی: تا الان که قرار بوده است.

سوال: شما در خیلی دور هستید؟

عزیزی: من در خیلی دور هستم، اگر بپذیرند باید تن دهند در مقام عمل، اگر توافقی شود به معنای پایان چالش‌های ما با آمریکا نیست.

سوال: اصلا و ابدا؟

عزیزی: حتی توافق ما با آمریکایی‌ها در این موضوع کردیم که رفتارشان نشان می‌دهد که همان خیلی دورست، اما با فرض خیلی نزدیک معناش پایان چالش ما نیست.به هر حال این جنگ هم جوهری است و هم وجودی است.باید خودمان را البته ملت بزرگ ایران.

سوال: البته این دو موجود نتانیاهو و ترامپ هستند ما این داستان با این‌ها خواهیم داشت؟

عزیزی: البته ایران بعد از جنگ رمضان با ایران قبل از جنگ رمضان کاملا متفاوت است.خودشان هم به این درک رسیدند که دیگر نمی‌توانند با جمهوری اسلامی.