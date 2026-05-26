سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا در حمله به منطقه مسکونی و ورزشگاه لامرد نخستین بار موشکی را با هدف آزمایش میزان قدرت تخریب آن استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی دیدار با سید موسی موسوی نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی، در پیامی در فضای مجازی نوشت:

" در دیدار با آقای موسی موسوی، نماینده حوزه مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی، از بخشی از جزئیات جنایت هولناک آمریکا در حمله موشکی به یک سالن ورزشی در شهر لامردِ استان فارس قرار مطلع شدم.

عصر روز شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴؛ همان روزی که دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب با سه موشک تاماهاوک به خاک و خون کشیده شدند، منطقه‌ای مسکونی در شهر لامرد، شامل یک سالن ورزشی، نیز با چهار موشک موسوم به PrMS مورد هدف قرار گرفت.

در پی انفجار این موشک‌ها، ۲۴ نفر، از جمله یک دختربچه دوساله، چند نوجوان والیبالیست و چندین زن و مرد بی‌گناه، به شهادت رسیدند. بیش از ۱۳۰ نفر نیز مجروح شدند که شمار قابل‌توجهی از آنان دچار معلولیت دائم شده‌اند.

این موشک‌ها پیش از برخورد به هدف، در هوا منفجر شده و به بیش از ۱۸۰ هزار ترکش متشکل از ساچمه‌های تنگستن تبدیل شدند؛ ترکش‌هایی که با سرعت و قدرت بسیار زیاد در همه جهات پراکنده شدند.

این حمله، ناشی از اشتباه نبود؛ اکنون دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که ارتش آمریکا این نوع موشک‌ها را برای نخستین‌بار با هدف آزمایش میزان قدرت تخریب آنها به سوی یک منطقه مسکونی و سالن ورزشی در شهر لامرد شلیک کرده است. این اقدام، جنایتی جنگی، شنیع و نابخشودنی است و آمران و عاملان آن باید در هر محکمه صالحی تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.

مردم ایران یاد و نام هم‌میهنان شهید لامردی را برای همیشه به خاطر خواهند سپرد؛ و هیچگاه این جنایت شنیع را نه فراموش می‌کنند و نه می‌بخشند. "