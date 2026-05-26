وزیر آموزش و پرورش انتخاب مجدد آقای قالیباف را به ریاست مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
انتخاب مجدد جنابعالی به سمت ریاست مجلس شورای اسلامی، نشان از اعتماد عمیق نمایندگان محترم خانه ملت و حاصل سالها مجاهدت مخلصانه و حضور اثربخش شما در عرصههای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.
بیشک، سوابق درخشان جنابعالی در دوران دفاع مقدس و تجربیات ارزشمند مدیریتی در مسئولیتهای مختلف، پشتوانهای گرانبها برای پیشبرد اهداف عالیه نظام قانونگذاری کشور در این برهه حساس خواهد بود.
وزارت آموزش و پرورش، ضمن تبریک این انتخاب شایسته، آمادگی کامل خود را برای همکاری و همافزایی با مجلس شورای اسلامی در جهت ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت و خدمترسانی شایستهتر به دانشآموزان و فرهنگیان سرافراز میهن اسلامی اعلام میدارد.
از درگاه خداوند سبحان، برای جنابعالی و تمامی نمایندگان محترم ملت، توفیق روزافزون در خدمت به نظام و مردم شریف ایران را مسئلت دارم.
علیرضا کاظمی
وزیر آموزش و پرورش