رونمایی از روایتهای هنری و رسانهای جنگ تحمیلی سوم در تبریز
آیین رونمایی از روایتهای هنری و رسانهای جنگ تحمیلی سوم با عنوان روایت تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
امیر نصیر بیگی مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری اجتماعی شهرداری تبریز در آیین رونمایی از روایتهای هنری و رسانهای جنگ تحمیلی سوم با عنوان روایت تبریز با بیان اینکه نقش هنرمندان و رسانه در روایت ایام جنگ بی نظیر بود گفت:در روزهایی که هر روز ابعاد این جنایت را شاهد بودیم، رسانهها از نزدیک با تمام توان در خدمت کشور و مردم بودند.
وی با اشاره به اینکه روایتهای هنری و رسانهای جنگ تحمیلی سوم با عنوان روایت تبریز شامل نماهنگ تبریز، مستند بیزیم مردم، مستند روی موج مردم و سرودهای معنوی، میهنی حماسی برای تبریز بود افزود: اهالی رسانه برای انتشار حضور و تجمعات مردم سنگ تمام گذاشتند.