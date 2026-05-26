ایام عزاداری مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

عزاداری ایام مسلمیه و شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) شامگاه دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمع زیادی از عزاداران حسینی در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار شد. همزمان با مراسم شهادت حضرت امام محمّدباقر علیه السلام، شب دوم و سوم خرداد مراسم شهادت سفیر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام هم برگزار شد و امشب این مراسم خاتمه می‌یابد. در این سنت آئینی که قدمت آن به بیش از یک قرن می‌رسد، هیئت‌های عزاداری در قالب دسته‌های سینه زنی به اقامه عزا می‌پردازند. امسال، این مراسم آئینی با شعار "حضرت مسلم مظهر بیعت با رهبری" به همایش بیعت با سوّمین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای تبدیل شد.

عکاس : علیرضا اسماعیلی