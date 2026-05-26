رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از آغاز فوری ارزیابی خسارت‌ها، بازگشت تدریجی مدارس به چرخه آموزش و برنامه‌ریزی برای بازسازی مدارس تخریب‌شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حمید رضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در جلسه شورای معاونان با حضور رئیس‌جمهور، گزارشی از آخرین وضعیت مدارس آسیب‌دیده و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی آنها ارائه کرد.

وی با اشاره به آغاز سریع عملیات ارزیابی پس حمله دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: در ساعت ۱۱:۲۰ بلافاصله تیم‌های تخصصی به منطقه اعزام شدند و بررسی وضعیت مدرسه در منطقه میناب در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، در جریان این جنایات؛ کشف و تفحص پیکر شهدا از نمازخانه و کلاس آغاز شد و گزارش‌های اولیه از میزان خسارت‌ها جمع‌آوری شد.

وی تصریح کرد:هم‌زمان، اقدامات مدیریتی و رسانه‌ای برای ساماندهی وضعیت و اطلاع‌رسانی آغاز شده است.

وی با اشاره به این‌که پویشی را به نام مدرسه شجره طیبه میناب راه اندازی کردیم گفت؛ این پویش با استقبال بسیاری مواجه شد.

وی افزود: طبق ارزیابی‌های انجام شده؛ تاکنون ۱۵۰۷ مدرسه و ۲۱۹ فضای غیرآموزشی نیز آسیب دیده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، تاکنون آموزش در ۱۰۹۴ مدرسه به چرخه عادی بازگشته و پیش‌بینی می‌شود ۲۵۴ مدرسه دیگر نیز تا پایان تیرماه مجدداً فعال شوند.

وی همچنین تصریح کرد: ۱۵ مدرسه به‌طور کامل تخریب شده‌اند که بازسازی آنها با مشارکت خیرین و نهاد‌های حمایتی در دستور کار قرار دارد. در این زمینه مجموعه‌هایی از جمله آستان قدس رضوی، برخی مؤسسات خیریه داخلی و خارجی و دیگر نهاد‌های مردمی برای مشارکت در بازسازی و تجهیز مدارس اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس در پایان از مستندسازی و ثبت روایت مدارس آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این داده‌ها برای پیگیری روند بازسازی و ثبت دقیق وقایع در حال جمع‌آوری و تدوین است.