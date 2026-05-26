\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0641\u0648\u0631\u06cc \u0646\u0647\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u062e\u0648\u062f\u0633\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0632\u0645 \u0642\u0627\u0633\u0645\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633\u060c \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u00ab\u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0628\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647\u00bb \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0648\u0627\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0637\u0628\u0642 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0622\u0648\u0631\u06cc\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f9\u06f6\u06f0\u06f0 \u0627\u0633\u06cc\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u06f8\u06f6 \u0632\u0646 \u0648 \u06f3\u06f5\u06f0 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n