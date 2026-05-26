به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با خانواده سرهنگ شهید ناصر شفق از شهدای نیروی انتظامی جنگ رمضان دیدار و به مقام شامخ شهدا و خانواده شهیدان ادای احترام کرد.

وی گفت: خادم شهدا بودن و خدمت به خانواده شهدا، تکلیف و وظیفه تمام کارگزاران و مسئولان است.

سرهنگ شهید ناصر شفق از شهدای جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ در حمله دشمن صهیونی- آمریکایی در تبریز به درجه رفیع شهادت نایل آمد.