معاون آموزش متوسطه با تأکید بر استمرار آموزش در تمامی شرایط، از رشد مشارکت دانشآموزان در جشنوارههای علمی و مهارتی، افزایش دسترسی دانش آموزان مناطق کم برخوردار به محتوای آموزشی و اجرای برنامههای تحولآفرین در نظام یادگیری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه در جلسه شورای معاونان با حضور رئیس جمهور، گزارشی از وضعیت آموزشی و برنامههای ارتقای کیفیت یادگیری ارائه کرد.
وی با قدردانی از رویکرد دولت چهاردهم در حوزه آموزش، گفت: رهنمودها و نگاه هوشمندانه رئیسجمهور در طرح شعار «وفاق ملی» و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای آبادانی مدارس، بسیار ارزشمند و امیدآفرین است.
آذرکیش افزود: مردم در شرایط دشوار همچون سرو ایستادهاند و با وجود چالشها، مسیر آموزش و توسعه کشور ادامه دارد و این طوفانها موقتی خواهد بود.
وی با تأکید بر استمرار آموزش در تمامی شرایط، اظهار کرد: آموزش در هیچ مقطعی تعطیل نشد و حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز جلوههای ارزشمندی از تلاش معلمان و استمرار فرایند یادگیری مشاهده شد.
معاون آموزش متوسطه ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، بستههای محتوایی با عنوان «سفر یادگیری» به مدارس ابلاغ شده است.
وی با اشاره به رشد مشارکت دانشآموزان در برنامههای علمی و مهارتی، گفت: در رویدادها و جشنوارههایی مانند جشنواره نوجوان خوارزمی و ایران دیجیتال، شاهد افزایش قابل توجه متقاضیان بودهایم و مجموع شرکتکنندگان به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است.
آذرکیش افزود: سهم دسترسی دانشآموزان مناطق کم برخوردار به محتوای آموزشی بهطور قابل توجهی افزایش یافته و پلتفرم «شاد» و شبکه آموزش تلویزیونی نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی داشتهاند.
وی گفت: برای ارتقای اثربخشی آموزشها، مطالعات تطبیقی درباره نظامهای آموزشی کشورهای درگیر بحران و جنگ انجام شده تا از تجربیات بینالمللی در بهبود فرآیند یادگیری استفاده شود.