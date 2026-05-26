وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش دانش‌آموزان از طریق بستر‌های مجازی، برنامه‌های تلویزیونی و بسته‌های آموزشی دنبال شده و تداوم خدمت‌رسانی باکیفیت در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

آموزش و پرورش، اولویت دولت حتی در سخت‌ترین شرایط

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان با حضور رئیس‌جمهور، با تأکید بر تداوم آموزش و خدمت‌رسانی در کشور، گفت: مایه مباهات است که آموزش و پرورش در سخت‌ترین شرایط نیز همچنان در اولویت دولت قرار دارد.

کاظمی در این جلسه با اشاره به استمرار فعالیت‌های آموزشی در کشور، اظهار کرد: آموزش دانش‌آموزان از طریق بستر‌های مجازی، برنامه‌های تلویزیونی و بسته‌های آموزشی دنبال شده و تداوم خدمت‌رسانی باکیفیت در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی مدارس، از جمله مدرسه‌ای در میناب، افزود: پس از این حادثه دردناک، اقدامات لازم برای پیگیری وضعیت دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش به منطقه اعزام شدند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که اعضایی از شورای معاونان نیز در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند، گفت: برنامه‌های فرهنگی، پرورشی و حمایتی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها اجرا شده است.

کاظمی در ادامه نگرانی خانواده‌ها درباره امتحانات نهایی، تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور و وضعیت مدارس آسیب‌دیده را از موضوعات مورد توجه وزارتخانه عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی آینده با تمرکز بر آرامش و کاهش دغدغه‌ها در حال انجام است.

وی به برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی و توسعه هوش مصنوعی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تمامی این موارد دقیق، روزانه و مستمر پیگیری می‌شود.