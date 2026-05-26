بازرسکل استان زنجان با حضور در محل پروژههای عمرانی، روند پیشرفت و کیفیت اجرای طرحهای زیرساختی و آموزشی این استان را مورد ارزیابی میدانی قرار داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سجاد دهدهجانی بازرس کل استان زنجان به منظور نظارت دقیق بر پیشرفت طرحهای عمرانی و ارتقای زیرساختهای فرهنگی-آموزشی، ازطرحهای در حال ساخت زنجان بازدید کرد
در جریان این بازدید میدانی، روند اجرایی کار، کیفیت مصالح مصرفی و میزان تطابق پروژهها با استانداردهای روز آموزشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
هدف از این نظارت مستمر، اطمینان از پیشرفت صحیح و به موقع پروژهها در مسیر تحقق اهداف توسعهای استان است.