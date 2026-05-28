به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در پی پایش شبانه‌روزی عرصه‌های ملی، دام‌هایی که زودتر از موعد مقرر وارد مناطق ییلاقی شهرستان طارم شده بودند، توسط یگان حفاظت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی و از منطقه اخراج شدند.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ییلاقات طارم از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه میزبان ۱۳۵ هزار رأس دام سبک و سنگین مجاز خواهند بود و هرگونه ورود پیش از این تاریخ، برخورد قانونی را به دنبال خواهد داشت.