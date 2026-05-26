مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از ساماندهی و اعزام ۲۳ اکیپ ثابت و سیار جهت نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دامهای قربانی در روز عید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی اشرفی گفت: در این ایام، ۲۳ اکیپ نظارتی شامل ۸ اکیپ ثابت و ۱۲ اکیپ سیار با حضور ۱۷ دکتر دامپزشک، ۱۵ بازرس بهداشت گوشت و ۱۰ ناظر شرعی در استان آماده ارائه خدمات بهداشتی و شرعی به شهروندان هستند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب خونریزیدهنده کریمه کنگو، افزود: توصیه میشود هماستانیها دام نذری خود را فقط از مراکز و میادین عرضه دام تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند، چراکه سلامت دامها در این مراکز توسط مسئولان فنی و بهداشتی بهطور مستمر پایش میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: مراجعه به کشتارگاههای مجاز سراسر استان، امکان انجام ذبح تحت نظارت رایگان همزمان کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی را فراهم میکند و از نظر بهداشتی و شرعی اطمینانبخش است.
اشرفی گفت: شهروندان در صورت درخواست بازرسی بهداشتی دام قربانی و بهرهمندی از خدمات اکیپهای نظارتی، میتوانند با سامانه ۱۵۱۲ مرکز فوریتهای دامپزشکی در سراسر استان تماس بگیرند تا راهنمایی لازم ارائه و هماهنگیهای مربوط انجام شود.