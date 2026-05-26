مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۱۹۸ زوج نابارور گیلانی نشان دار از بیش از ۱۰۰ نوع خدمات درمانی، تشخیصی و تجهیزات پزشکی بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمود عاطف راد گفت: افزایش سن درمان ناباروی زنان از ۴۵ به ۴۹ سال تمام، پوشش بیمه‌ای ۷۰ قلم دارو، ۵۷ خدمت آزمایشگاهی، ۲۰ خدمت جراحی، ۸ خدمت تصویربرداری و ۲۸ قلم تجهیزات پزشکی از خدمات بیمه سلامت گیلان به زوج‌های نابارور در استان است.

وی با بیان اینکه همه خدمات تشخیصی – درمانی زوجین نابارور زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارد، افزود: پوشش خدمات فوق تخصصی از جمله آی. وی. اف، آی. سی. اس. آی و آی. یو. آی با ۹۰ درصد تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و تا ۷۰ درصد در مراکز غیردولتی شامل بخش خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه ۳ مرکز بزرگ تشخیصی – درمانی در استان با این بیمه قرارداد دارند، گفت: همچنین ۱۸۱ کارشناس مامایی در مراکز خدمات جامع سلامت، ۱۰ کارشناس مامایی در بیمارستان ها، ۲۰ کارشناس مامایی دارای مطب مستقل و ۵۶ پزشک متخصص زنان و زایمان در مطب مستقل در اجرای طرح پوشش زوج‌های نابارور براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به زوج‌های نابارور خدمات رسانی می‌کنند.

دکتر عاطف راد با بیان اینکه زوج‌های نابارور برای نشان دارشدن و بهره مندی از حمایت‌های بیمه سلامت به پزشک مربوطه و یا اداره کل بیمه سلامت گیلان مراجعه کنند، افزود: سال گذشته هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های تشخیصی – درمانی بیش از ۲ هزار زوج نابارور (نشان دار شده) به موسسات طرف قرارداد پرداخت شد.