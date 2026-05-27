با مصوبه هیئت وزیران طرح ملی کارور باهدف افزایش بهره وری مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف گاز و استفاده از فناوریهای نوین دراستان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در این طرح شرکتهای فناور و سرمایه گذار میتوانند با مراجعه به سامانه goc.nigc.ir پس از تایید صلاحیت در قرادادی با شرکت گاز از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
ابراهیم محسنی افزود: تاکنون در استان اصفهان پنج شرکت فناور بعنوان شرکتهای تایید صلاحیت شده برای فعالیت در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای خانگی، اداری وتجاری اعلام آمادگی کردهاند.
وی گفت: شرکتهای فناور با سرمایه گذاری در این طرح بخش قابل توجهی از هزینههای مصرف کننده را از محل گواهی صرفه جویی که در بورس انرژی عرضه میشود تامین میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی وکشاورزی امسال برای اجرای طرح کارور در استان هدف گذاری شده است که پیش بینی میشود با اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی بیش از سه میلیارد مترمکعب صرفه جویی در مصرف گاز حاصل شود.
گزارشی از محمدحسین مامن پوش خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان