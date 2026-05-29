گیاه روغنی کاملینا در ۲ هزار و ۲۲۵۰ هکتار از اراضی دیم کالپوش میامی کشت شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامیبا اشاره به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه کشتهای کمآببر و استراتژیک گفت : قرارگیری کاملینا در تناوب زراعی با غلات، علاوه بر بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش آفات و بیماریهای گندم، باعث افزایش بهرهوری اراضی دیم میشود.
محمد حسینی افزود: مقاومت بالای این گیاه به خشکی، سرما و آفات، و همچنین نیاز آبی بسیار اندک، آن را به گزینهای اقتصادی و مناسب برای کشاورزان منطقه کالپوش تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: حمایت از کشاورزان این منطقه از طریق تأمین نهادهها، ارائه آموزشهای فنی و ترویجی و نظارت بر مراحل داشت و برداشت، در دستور کار قرار دارد