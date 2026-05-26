کلاسهای آموزش رزمی و افزایش توان رزمی در روستای محمدآباد بخش مرکزی شهرستان آران وبیدگل درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه آران وبیدگل گفت: در این طرح تاکنون دوره آموزشی اسلحه شناسی و آشنایی با سلاحهای مختلف باحضور بیش از هزار نفر در مساجد و محلههای مختلف برگزار شده است.
سرهنگ ابوالفضل حسین دوست افزود: در پی درخواستهای مردم، برگزاری این کلاسها و آشنایی با سلاحهای مختلف ادامه دارد.
فرمانده سپاه ناحیه آران وبیدگل افزود: برگزاری این کلاسها موجب افزایش توان رزمی و دفاعی مردم و افزایش امنیت عمومی در محلههای مختلف میشود.