مدیرکل پشتیبانی امور دام زنجان از عرضه گسترده و بدون محدودیت مرغ منجمد در سراسر استان خبر داد و گفت: این طرح تا زمان تثبیت کامل بازار با قوت ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛علی‌اکبر شیرمحمدی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان، با اعلام استمرار توزیع نامحدود مرغ منجمد در سراسر استان گفت: اگرچه زنجان به عنوان یکی از قطب‌های تولید مرغ در کشور شناخته می‌شود، اما با هدف کنترل نوسانات اخیر و حمایت از مصرف‌کنندگان، توزیع ذخایر مرغ منجمد از دهه سوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و با قدرت ادامه دارد.

شیرمحمدی با اشاره به گستردگی این طرح در تمامی شهرستان‌های استان زنجان افزود: توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی با هدف ایجاد تعادل در بازار صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه محدودیت حجمی برای عرضه آن وجود ندارد.

وی در خصوص وضعیت تأمین مرغ گرم نیز گفت: در حال حاضر روند توزیع مرغ گرم متناسب با سرانه مصرف استان در حال انجام است و هیچ‌گونه خلأ یا کمبودی در عرضه مشاهده نمی‌شود و اداره کل پشتیبانی امور دام استان زنجان با رصد لحظه‌ای بازار، آمادگی دارد در صورت بروز هرگونه تغییر در تقاضا، ذخایر موجود را بدون محدودیت در اختیار مناطق مختلف استان قرار دهد.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان زنجان در پایان با اشاره به اثرگذاری این سیاست بر ثبات بازار، اجرای این طرح را یکی از موفق‌ترین راهکار‌ها برای مدیریت نوسانات برشمرد و تأکید کرد: روند توزیع مرغ منجمد تا زمان بازگشت آرامش کامل و تثبیت بازار در سطح بازار استان و کشور با جدیت ادامه خواهد داشت.