فرماندار اردبیل با اشاره به ضرورت تسهیل و تسریع عملیات ساخت بیمارستان موقوفی «باتمان قلنج» با محوریت مجتمع درمانی و مرکز تخصصی ناباروری گفت: امسال احداث این مرکز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در جلسه کارگروه شورای سلامت، امنیت غذایی و مجمع سلامت شهرستان اردبیل که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت تسهیل و تسریع عملیات اجرایی بیمارستان «باتمان‌قلیج» اردبیل با محوریت ایجاد مجتمع درمانی و مرکز تخصصی ناباروری تأکید کرد.

وی با اشاره به جانمایی این طرح در فضایی حدود ۷ هزار مترمربع در میدان وحدت اردبیل (حومه امامزاده سید صدرالدین)، جذب اعتبارات حوزه سلامت را «خط قرمز دولت و نظام» دانست و افزود: همه دستگاه‌ها باید سلامت را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت پایدار تلقی کرده و در مسیر تحقق آن نقش‌آفرینی عملی داشته باشند.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه هدف کارگروه سلامت صرفاً ارائه گزارش‌های آماری نیست، اظهار کرد: مأموریت اصلی این کارگروه شناسایی گره‌های اجرایی در مسیر سلامت، بهداشت و درمان مردم و پیگیری مؤثر برای رفع آنهاست؛ جلسات باید خروجی ملموس داشته باشد و به حل مسائل منتهی شود.

قلندری همچنین بر پایش مستمر عملکرد حوزه سلامت شهرستان و پیگیری به‌موقع مشکلات احتمالی تأکید کرد و گفت: موضوع دارو و تأمین به‌موقع اقلام مورد نیاز، باید به‌صورت ویژه رصد و مدیریت شود.

وی از اقدامات انجام‌شده و در حال انجام برای تجهیز مراکز درمانی، بهداشتی و بیمارستان‌های شهرستان خبر داد و افزود: با حمایت استاندار، نماینده گان منطقه درمجلس شورای اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ودستگاه‌های مربوطه مراکز درمانی، بهداشتی وبیمارستان‌های شهرستان مجهز شده وبرنامه ریزی وپیگیری برای تجهیز بیشتر در حال انجام است

فرماندار اردبیل حمایت عملیاتی و همه‌جانبه از زوجین نابارور را از اولویت‌های مهم عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای، تسهیلات حمایتی و مشارکت خیرین در حوزه سلامت و درمان باید تقویت شود. همچنین بیمه سلامت و بیمه روستایی در راستای افزایش پوشش حمایتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

قلندری با تأکید بر عدالت در ارائه خدمات سلامت در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان، از تلاش‌هخای دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی و بهداشتی و کادر درمان و بهداشت تقدیر کرد و افزود: ارائه خدمات مناسب، تکریم بیماران و احترام به مراجعان باید همواره در دستور کار مجموعه سلامت قرار داشته باشد.