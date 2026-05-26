پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز سه شنبه پنجم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان
خیابان شهید قندی شمالی، بلوار چمران و ضلع شمال بلوار مصطفی خمینی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲
شاهرود
خیابان بنفشه کوچههای ۱۳، ۱۷ و ۲۰ در شهرک بهارستان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
خیابان اقاقیا در شهرک بهارستان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰