به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی اربطی گفت:این استان در میزان سطح زیر کشت با بیش از ۱۴ هزار هکتار از اراضی و تولید بیش از ۴۳ هزار تن محصول لوبیا نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی عمده ارقام لوبیای کشت شده در این استان را شامل خمین، یاقوت، تلاش، شکوفه، کوشا، صالح و خمین بیان کرد و گفت: بخش بزرگی از سطح زیرکشت محصول لوبیا در استان زنجان با روش‌های نوین به خصوص نوار تیپ آبیاری می‌شود که در ارتقای کمیت و کیفیت این محصول و صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه‌ها موثر است.

اربطی همچنین به جایگاه ممتاز زنجان در کشور به لحاظ تولیدات کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: در زمان حاضر زنجان جایگاه سوم را در سطح زیرکشت و تولید عدس، جایگاه چهارم در سطح و تولید دانه روغنی گلرنگ و رتبه پنجم در سطح و تولید پیاز و رتبه ششم کشور را در سطح و میزان تولید نخود دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۲۴ هزار و ۲۰۰ تن هسته‌های اولیه بذر حبوبات و غلات در اراضی کشاورزی استان تولید شد که این تولیدات نقش مهمی در خودکفایی و یا کاهش وابستگی به خارج از کشور و افزایش نفوذ بذر و عملکرد در واحد سطح دارد.

اربطی گفت: بذر‌های گواهی شده غلات در زنجان تولید و فراوری می‌شود که به این لحاظ نیز استان جایگاه بالایی را در کشور دارد.

وی گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۹۰۰ تن انواع محصولات زراعی در زنجان تولید شد.