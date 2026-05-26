به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت:کشاورزان شهرستان مهر بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خود را در مزارع بخشهای اسیر، گله دار، وراوی و مرکزی شهرستان مهر به زیر کشت گوجه فرنگی بردند.
مرتضی شکوهی افزود: برداشت گوجه فرنگی در شهرستان مهر از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه دارد.
او ادامه داد: پیش بینی میشود امسال کشاورزان شهرستان مهر از هر هکتار بیش از ۶۰ تن گوجه فرنگی برداشت و روانه بازار مصرف در استان فارس و سایر استانهای کشور کنند.
شکوهی در پایان گفت: همچنین گوجه فرنگیهای شهرستان مهر به کشورهای پاکستان و عراق صادر میشود.