به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس تصویب شورای تامین، مهلت بازگشت آندسته از ساکنان کیش که با خودروی شخصی از کیش خارج شده بودند تا پایان تیر تمدید شد.

پیش از این مهلت بازگشت خودرو‌ها دهم خرداد اعلام شده بود و با این مصوبه مهلت ماندگاری افزایش یافت.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این مصوبه شامل افرادی است که با یک کد ملی نسبت به خروج برای یک خودرو اقدام کرده‌اند و اگر خروج مالکان بیش از یک خودرو با یک کد ملی، باشد آخرین مهلت بازگشت آنها ۱۰ خرداد است و مراجعت نکردن تا این تاریخ (۱۰ خرداد)، مشمول پرداخت جریمه روزانه تاخیر در بازگشت خودرو‌ها خواهند شد.

شرایط خروج خودروها، براساس شرایط ایام جنگ تحمیلی تسهیل شده و ساکنان کیش می‌توانند برای سفر با خودروی شخصی، از روز سه شنبه ۵ خرداد با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و ارائه سند خودرو فرآیند خروج را تکمیل کنند.

ساکنان در هنگام بازگشت با توجه به اینکه ارکان خودرو با حضور کارشناسان پلیس راهور کیش بررسی می‌شود هزینه‌های کارشناسی بر عهده مالک خودرو است.