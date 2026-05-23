به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۴ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۴۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۰ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: أکْثِرْ ذِکْرَ اَلْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ یُکْثِرْ إِنْسَانٌ ذِکْرَ اَلْمَوْتِ إِلاَّ زَهِدَ فِی اَلدُّنْیَا.

زیاد به یاد مرگ باش؛ زیرا هیچ انسانى مرگ را بسیار یاد نکرد، مگر آن که به دنیا بى‌رغبت شد. (الکافی ج ۲ ص ۱۳۱)

احکام شرعی:

تغییر ژنتیکى جنین انسان

سوال: آیا تغییر ژنتیکى جنین انسان به منظور اصلاح نژاد و ایجاد اوصاف دلخواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، افزایش ضریب هوشى و غیره، جایز است؟

جواب: اگر مستلزم مفسده‌اى نباشد، فى نفسه منعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)