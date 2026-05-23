به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین روز رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ با درخشش نمایندگان ایران همراه بود و ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند در چندین بخش راهی مرحله نهایی مسابقات شوند.

آریا اخوان و عماد بالانژاد که روز گذشته در رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال موفق به صعود به فینال شده بودند، امروز نیز در رده جوانان جواز حضور در فینال مسابقات را به دست آوردند.

در بخش بانوان (رده سنی بزرگسال)، تیم ایران نخستین بار در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کرد و در همان نخستین تجربه، اتفاقی تاریخی رقم خورد، به‌طوری که یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی موفق شدند در جمع ۸ ژیمناست برتر آسیا قرار بگیرند و راهی فینال بزرگسالان شوند.

در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان نیز تیم آریا اخوان و عماد بالانژاد به فینال راه یافت و فردا برای کسب مدال به مصاف حریفان خواهد رفت.

همچنین در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان مردان، آریا مام‌عبدالله و سجاد کارگر جواز حضور در فینال را کسب کردند. در بخش بزرگسالان بانوان نیز یلدا حسن‌شوکتی و شقایق چراغی موفق شدند به فینال راه پیدا کنند و فردا برای کسب مدال رقابت خواهند کرد.