به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: با تلاش همکاران عملیاتی اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی، شکستگی خط لوله آب آشامیدنی در خیابان ۱۷ شهریور این شهر تعمیر و ترمیم شد.

وی افزود: شکستگی خط انتقال آب آشامیدنی از نوع لوله آزبست ۱۰ اینچ بود که بر اثر شکستگی، انتقال آب به شهر را با مشکل مواجه کرد.

تنگسیری ادامه داد: به محض اطلاع از شکستگی، نیرو‌های عملیاتی این اداره در محل حاضر شده و نسبت به تعمیر آن اقدام کردند و عملیات ترمیم با موفقیت انجام شد و جریان انتقال آب به وضعیت عادی بازگشت.

سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی می‌گوید: پس از حفاری محل شکستگی و خاکبرداری، تخلیه و پاکسازی خط آسیب دیده، عملیات تعمیر با رعایت اصول ایمنی و بدون حادثه انجام شد.

این مقام مسئول از مشترکان خواستار رعایت الگوی مصرف و پرهیز از اسراف آب شد و اضافه کرد: مردم باید در امر مصرف بهینه آب مشارکت کنند، زیرا رفع مشکل کمبود آب فقط با مشارکت مردمی امکانپذیر است.