برگزاری دومین مرحله اردوی تیم بوکس امید
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین مرحله از اردوهای آمادهسازی تیم بوکس امید از امروز (دوم خرداد) در سالن ناطقنوری مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.
تیم بوکس امید کشورمان ۱۲ تیر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا راهی جاکارتا اندونزی خواهد شد.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
۵۵کیلوگرم: نیما بیاتی
۶۰کیلوگرم: علیاصغر افشاری
۶۵کیلوگرم: محمدامین کریمی
۷۰کیلوگرم: علیاکبر میراحمدی، آیدین کریم زاده
۷۵کیلوگرم: محمد بساطی
۸۰کیلوگرم: علی علیزاده، سهیل نیک زاد
۸۵کیلوگرم: سام استکی
۹۰-کیلوگرم: آروین شاهبایی، حسین ناجی
۹۰+ کیلوگرم: عباس گرشاسبی
علیرضا استکی به عنوان سرمربی و سید شاهین موسوی، شهرام فاتح، محمدرضا نوشمهر، دانیال تیماجی و میلاد روحانی به عنوان مربی کنار تیم ملی حضور دارند.