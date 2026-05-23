مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: رفع عیوب بخشی از شبکه برق فشار متوسط واقع در جنوب غرب اهواز با اجرای طرح ملی سامان اصلاح و بهینهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار بخشی از شبکه برق فشار متوسط مسیر جاده قدیم اهواز_خرمشهر واقع در جنوب غرب با اجرای طرح ملی سامان و اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اصلاح و بهینهسازی شد.
وی افزود: طرح ملی سامان به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای خدمترسانی مطلوب به مشترکین از سوی توانیر تدوین و عملیاتی شده است.
فراتی ادامه داد: این شرکت نیز در این باره جدول زمانبندی با اعمال اولویتبندی براساس اهمیت و حساسیت شبکه و متناسب با گزارشهای ثبت شده از طریق سامانه اتفاقات برق و دیسپاچینگ فیدرها را تعریف کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان داشت: مطابق برنامه نرمافزار CMMS، بخشی از شبکه برق جنوب غرب اهواز در مسیر جاده قدیم اهواز_خرمشهر در دستور کار قرار گرفت که با اجرای طرح ملی سامان عیوب شناسایی شده رفع شد.
وی با اشاره به بهرهگیری از ۷ اکیپ عملیاتی مجهز و ۴ دستگاه بالابر و یک دستگاه تریلر گفت: تعویض تعداد ۵۴ عدد مقره میخی سرامیکی، نصب تعداد ۳۵ عدد راس تیر، اصلاح ۱۶ مورد سیملاشگی، تعویض پایه فرسوده ۹ اصله و اصلاح جمپر ۶ مورد از اقدامات انجامشده در این طرح بوده است که در نهایت به اصلاح و استانداردسازی فیدر شبکه فشار متوسط مسیر جاده اهواز_خرمشهر منجر شد.
فراتی هدف از اجرای این طرح را پایداری هرچه بیشتر شبکه برق در راستای جلب رضایت شهروندان اعلام کرد.