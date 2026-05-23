پخش زنده
امروز: -
به دنبال بازدید میدانی دادستان اندیمشک از محله راهآهن این شهرستان، عملیات آسفالت خیابانها و معابر این منطقه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند گفت: بازدید از محله راه آهن اندیمشک پس از درخواستهای مکرر ساکنان این محله راهآهن برای رسیدگی به وضعیت نامناسب معابر به همراه محمد قلاوندی شهردار اندیمشک انجام و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اجرا نشدن این طرح از سوی ادارهکل راهآهن زاگرس، با دستور قضایی مقرر شد جهت رفاه شهروندان و مسافرین، شهرداری با همکاری شورای اسلامی شهر، عملیات آسفالت خیابانها و معابر این محله را اجرایی کند.
به گفته سپهوند؛ با ورود دستگاه قضا به موضوع وضعیت نامناسب معابر محله راه آهن، عملیات آسفالت معابر خیابانهای این منطقه آغاز شد و هم اکنون درحال اجراست.