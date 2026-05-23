رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری ضمن انتقاد از وجود نقاط حادثه خیز جاده قدیم پل زال اندیمشک، برای ترمیم این نقاط و آسفالت آن طی یک ماهه آینده مهلت تعییین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد اسدی‌اصل گفت: در پی گزارشات مردمی و بازدید میدانی از این جاده قدیم پل زال اندیمشک و مشاهده نواقص آن از جمله عدم نصب علائم راهنمایی و رانندگی وضعیت نامناسب آسفالت و نقاط حادثه خیز در راستای جلوگیری از تضییع و صیانت از حقوق عامه جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس پلیس راه اندیمشک خرم آباد، رئیس اداره راهداری شهرستان و فرماندهی انتظامی بخش الوار گرمسیری در محل دادگاه عمومی الوار گرمسیری برگزار و تذکرات لازم به مسئولان ذی‌ربط داده شد.

وی افزود: در این جلسه مصوب شد که اداره راهداری شهرستان اندیمشک با همکاری پلیس راه و نیروی انتظامی بخش الوار گرمسیری ظرف مدت یک ماه نسبت به نصب گاردریل، خاکریزی، ترمیم و لکه‌گیری آسفالت و نصب علائم و تابلو اقدام نمایند.