ملی پوشان پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم رقابت‌های آزاد الجزایر، موفق به کسب ۲ نشان طلا و یک نقره شدند.

نشان طلا و نقره بر گردن صیادی، امین زاده طلایی شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پایان سومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه برداری الجزایر ۲۰۲۶، احمد امین زاده و مهدی صیادی ملی پوشان کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

مهدی صیادی در حرکت اول و دوم خود به ترتیب وزنه‌های ۲۳۰ و ۲۳۵ کیلوگرمی را بالای سر برد. او در حرکت سوم خود وزنه ۲۳۸ کیلوگرمی را مهار کرد و به مدال نقره رسید. صیادی همچنین با ثبت رکورد ۷۰۳ کیلوگرم به مدال طلا مجموع دست پیدا کرد.

احمد امین زاده دیگر نماینده کشورمان در این دسته، در حرکت اول خود وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۴۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. امین زاده از انجام حرکت سوم انصراف داد و به مدال طلا دست یافت.

با پایان مسابقات امروز، رقابت‌های آزاد الجزایر در بخش انفرادی تمام شد و پاراوزنه‌برداران از فردا در بخش تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.