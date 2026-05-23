رئیس اداره بهزیستی مسجدسلیمان از اهدای ۱۵ دستگاه یخچال و ۷ دستگاه کولر گازی به مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن رضایی گفت: در راستای اجرای پویش تهیه و تعمیر کولر و وسایل سرمایشی، ۱۵ دستگاه یخچال و ۷ دستگاه کولر گازی ۳۰ هزار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال توسط خیرین نیکاندیش شهرستان مسجدسلیمان تهیه شد.
وی افزود: این کمکهای معیشتی با اولویتبندی نیازهای خانوادههای دارای فرد معلول و زنان سرپرست خانوار توزیع شد تا بخشی از دغدغههای این عزیزان در آستانه فصل گرما کاهش یابد.