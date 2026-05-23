به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معصومه یزدانی گفت: در راستای اجرای «پویش تهیه و تعمیر کولر»، یک دستگاه کولر گازی ۱۸ هزار به ارزش بیش از ۹۸۰ میلیون ریال، توسط یک خیر نیکوکار، به یک خانواده دارای دو فرد معلول ساکن در شهرک دوکوهه شهرستان اندیمشک اهدا شد.

وی افزود: این اقدام ارزشمند که با حضور کارشناس مشارکت‌ها و تسهیل‌گر CBR صورت گرفت، تنها به تأمین یک وسیله سرمایشی محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده همدلی و حمایت از خانواده‌های نیازمند در روز‌های گرم پیش رو است.

یزدانی اظهار داشت: این هدیه، پیام‌آور امید و همدلی بوده و گرمای دستان مهربان خیرین را به خانه‌ی این عزیزان می‌رساند.

‌رئیس اداره بهزیستی اندیمشک با قدردانی از این اقدام خداپسندانه ابراز امیدواری کرد این مسیر خیرخواهانه با حمایت‌های بیشتر هموطنان، استمرار یابد تا بتوان با مشارکت خیرین، لبخند رضایت را بر لبان خانواده‌های نیازمند بیشتری نشاند.