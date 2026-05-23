به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی طارمی، سعید عزت‌اللهی، مهدی قائدی و شهریار مغانلو بازیکنان لژیونری بودند که امروز (۲ خرداد) به تمرینات تیم ملی اضافه شدند. همچنین دنیس درگاهی و علیرضا جهانبخش نیز تا دوشنبه به اردو اضافه خواهند شد تا ترکیب تیم ملی برای ادامه آماده‌سازی به منظور حضور در جام جهانی کامل شود.

تمرینات مطابق روز‌های گذشته با گرم کردن زیر نظر قربانعلی‌پور روی تشک و سپس کار با موانع آغاز شد. دو‌های سرعتی دو به دو و تمرینات استقامتی نیز بخش دیگری از برنامه امروز بود.

در ادامه، بازیکنان در دو گروه جداگانه در بخش‌های شمالی و جنوبی زمین تمرین کردند. در بخش جنوبی، مدافعان و هافبک‌های کناری زیر نظر رحمان رضایی و قربانعلی‌پور روی ارسال از جناحین و حرکات کناری کار کردند.

بازیکنان هجومی نیز در بخش شمالی زمین زیر نظر الهویی و آندرانیک تیموریان تمرینات تاکتیکی مرتبط با حمله و گلزنی را پشت سر گذاشتند.

عزت‌اللهی، قائدی و مغانلو به دلیل خستگی ناشی از سفر، پس از انجام تمرینات بدنسازی با تشخیص کادر فنی به نرم‌دوی پرداختند.

میلاد محمدی هم در کنار زمین و زیر نظر دکتر شهاب به انجام تمرینات اختصاصی مشغول بود.

در بخش پایانی تمرین، بازیکنان در قالب دو تیم قرمز و سفید، بازی درون‌تیمی را بر اساس بررسی نقاط ضعف و قوت تیم ملی نیوزیلند برگزار کردند.