مردم شهرهای آبادان و خرمشهر در هشتاد و چهارمین شب در حمایت از میهن اسلامی به خیابانها آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم بصیر و ولایت مدار شهرستانهای آبادان و خرمشهر در شب سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر همگام با ملت قهرمان ایران به مانند شبهای گذشته با حضور باشکوه در اجتماعات مردمی، حمایت خود را از مدافعان وطن اعلام کردند.
مردم در این تجمع و راهپیمایی اعلام کردند همان گونه مردم با اتکا به خداوند و تبعیت از امام و ایثار و فداکاری نیروهای مسلح توانستند خرمشهر را آزاد کنند هم اکنون نیز با اتحاد و تبعیت از ولایت فقیه میتوانیم دشمن را شکست دهیم.